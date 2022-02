Messi: "Mbappé? Lo sto ancora conoscendo, ma il Psg può vincere la Champions"

In una video-intervista pubblicata sul sito del Psg, Leo Messi ha fatto il punto circa la sua situazione personale e quella del nuovo club a poco più di 6 mesi dal trasferimento in Francia dal Barcellona. Diversi gli argomenti trattati dalla Pulce: dalla lotta per la Champions al feeling con Mbappé. Le prime parole, però, sono per la società: "Il Psg è un club che sta crescendo da tempo, ha enormi ambizioni e non intende fermarsi. È già una delle più grandi squadre al mondo che non ha nulla da invidiare ai club storici".