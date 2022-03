"Psg, ecco chi rimane e chi fa le valigie"

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid costata l'ennesimo disastro europeo, il Psg deve pensare al proprio futuro, anche in vista della prossima edizione della Coppa dei Campioni . L'Equipe ha svelato quali potrebbero essere le intenzioni dei giocatori del club francese, tra chi lascerà Parigi e chi, invece, dovrebbe rimanere. Poi ci sono quelli che sono ancora in dubbio e, soprattutto, il caso Sergio Ramos .

Chi parte e chi dovrebbe rimanere

I due partenti (quasi) sicuri sarebbero Mbappé e Di Maria. Per quel che riguarda il primo, ci sarebbe già l'accordo proprio con i blancos, mentre per quanto riguarda l'argentino il suo futuro sarebbe lontano da Parigi. Messi e Neymar, invece, sono più dentro che fuori e potrebbero rimanere un altro anno. L'ex Barcellona, nonostante l'eliminazione, a Parigi è felice, mentre per ciò che concerne Neymar non ci sarebbe nessuna squadra in grado di eguagliare lo stipendio che prende al Psg.