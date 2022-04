"Psg, tra i possibili sostituti di Pochettino c'è anche Conte"

Ci sarebbe anche il nome di Antonio Conte nella lista dei possibili successori di Mauricio Pochettino sulla panchina del Psg. Stando a quanto riportato da The Athletic, il profilo del tecnico italiano del Tottenham piacerebbe molto alla dirigenza parigina, desiderosa di prendere un tecnico di prestigio in vista della prossima stagione. L'interesse dei transalpini per l'ex tecnico di Juventus e Inter non sarebbe una cosa recente. Infatti, i vicecampioni di Francia sarebbero sulle sue tracce da molto tempo.