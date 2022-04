Psg, Messi entra nella storia della Ligue1

Il netto 1-6 con cui il Psg ha battuto il Clermont ha permesso a Lionel Messi di entrare nella storia del campionato francese. Il fuoriclasse argentino, infatti, è il primo giocatore nella storia della Ligue1 a fare, per due partite della stessa stagione, una tripletta di assist. L'altra partita in cui avevo sfornato tre passaggi vincenti era lo scorso 28 novembre contro il Saint-Etienne .

Ha ancora un anno di contratto con il Psg

Il numero 30 dei parigini, dopo un inizio molto complicato, ora sta avendo molta continuità e questa, per i tifosi del Psg, potrebbe essere una buona notizia in vista della prossima stagione - l'ultima del suo contratto i parigini -, con il sogno Champions più vivo che mai. L'ex Barcellona, nella classifica degli assist, è secondo solo a Kylian Mbappé (14 a 13 per l'ex Monaco) e, dopo la pesante eliminazione dalla Coppa dei Campioni per mano del Real Madrid, vuole fare di tutto per terminare bene la stagione.