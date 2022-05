Psg, Mbappé può fare la storia della Ligue1

Kylian Mbappé punta a entrare nella storia della Ligue1. Nonostante ancora non si sappia in quale squadra giocherà il prossimo anno, l'ex Monaco punta a conquistare un record che mai nessuna, nella storia del campionato francese, è mai riuscito a portare a casa. L'ex Monaco, per ora, si trova al comando sia della classifica cannonieri che degli assist: se così fosse anche a fine stagione, sarebbe il primo giocatore di sempre del campionato transalpino a conquistare entrambi i titoli nella stessa stagione. Il francese ha 24 gol segnati e 15 passaggi vincenti fatti in campionato, mai prima d'ora aveva raggiunto questi numeri.