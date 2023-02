Bufera Psg, Donnarumma attaccato dai compagni: il gesto che non è piaciuto dopo il ko di Coppa

Momento difficile per il Psg , dopo l'eliminazione in Coppa di Francia contro il Marsiglia e la sconfitta in campionato contro il Monaco , arrivano delle indiscrezioni dalla stampa francese (in particolare L'Equipe ) secondo cui Donnarumma non sarebbe ben gradito all'interno dello spogliatoio parigino . Il comportamento del portiere italiano che ha fatto discutere, è stato quello di fermarsi a parlare con alcuni tifosi (visibilmente arrabbiati ) dopo che gli era stato detto di ignorarli. Marquinhos, in particolare, avrebbe usato parole dure nei confronti dell'ex Milan e, insieme al connazionale Neymar , si sarebbe scagliato anche contro il ds Campos .

Verso gli ottavi di Champions

Gli ottavi di Champions League rappresentano un'opportunità di riscatto per il Psg dopo le delusioni in Coppa di Francia e in Ligue 1. I francesi, affronteranno i tedeschi del Bayern Monaco (freschi di vittoria in campionato per 3 a 0 contro il Bochum) e lo faranno con un Mbappé in dubbio e con un Leo Messi non al meglio della condizione ma che dovrebbe comunque scendere in campo titolare.