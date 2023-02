Il Psg trema, Messi torna a Barcellona: svelato il motivo

Il campione argentino Lionel Messi, dopo la punizione fantastica che ha permesso al Paris Saint Germain di vincere con il Lille torna a Barcellona. Il motivo è preciso, e non riguarda motivazioni di mercato. Il campione del mondo infatti era stato visto dopo la partita in aeroporto, in quanto, ha deciso di sfruttare i due giorni di riposo concessi dal club parigino per volare alla sua vecchia casa in Catalogna. Nonostante il trasferimento del 2021 alla squadra francese, Leo ha deciso comunque di tenere la sua vecchia abitazione in Spagna, con la speranza di tornarci un giorno quando avrà finito la sua carriera. Il suo rientro in Francia è comunque previsto per martedì.