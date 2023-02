Psg, dalla Francia sono sicuri: "Ecco chi sostituirà Galtier"

Torna di moda il nome di Zidane per la panchina del Paris Saint Germain . Questo quanto filtra dalla Francia, dove RMC Sport afferma con prepotenza che la panchina di Christophe Galtier sarebbe in discussione . Le cause scatenanti , sarebbero da individuare nella recente crisi della squadra, specialmente dopo la sconfitta negli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco , e se i parigini fossero eliminati, il futuro del tecnico sarebbe definitivamente segnato .

Il precedente accostamento di Zidane al Paris

Non era la prima volta però che Zinedine Zidane veniva accostato al Paris Saint Germain, era già capitato lo scorso anno quando, dopo l'esonero di Pochettino, i parigini contattarono il tecnico ex Real Madrid. La risposta dell'allenatore però fu negativa, causa l'ambizione di sedere sulla panchina della nazionale francese, sfumata poi in seguito al rinnovo di Dechamps. Secondo il media francese, stavolta, "Zizou" in caso di offerta non ci penserebbe due volte ad accettare la destinazione.