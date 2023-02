Clamoroso dalla Spagna: "Messi lascerà il Psg, ecco la sua nuova squadra"

Alle voci su un possibile ritorno al Barcellona di Messi si aggiungono quelle che vedono l'argentino desideroso di tornare alla sua casa d'origine. A spaventare il Paris Saint Germain stavolta è il Mundo Deportivo che nelle sue pagine scrive: "Poche ore dopo aver vinto la Coppa del Mondo a Doha, Qatar 2022, è emerso che il capitano della nazionale argentina ora vuole concedersi tutti i piaceri. Dopo aver vinto l'ambito titolo della Coppa del Mondo , che gli aveva tolto il sonno dalla finale persa contro la Germania a Brasile 2014, Messi è ora disposto a vivere l'esperienza di giocare di nuovo al Newell's prima di ritirarsi dal calcio." Il quotidiano spagnolo continua poi il suo articolo affermando che La Pulga avrebbe incontrato l'allenatore del club argentino Gabriel Heinze dopo la vittoria del Mondiale , indiscrezione che ha ovviamente gettato benzina sul fuoco alle voci di un possibile ritorno in patria del campione attualmente in forza al Psg.

La partita di beneficenza

Il desiderio dei tifosi del Newell's, vale a dire quello di rivedere Messi con la loro maglia, potrebbe essere risolto anche in un altro modo nel caso non dovesse avvenire il suo trasferimento alla squadra argentina. Il club infatti, sta organizzando una partita per tributare l'addio dal calcio di Maxi Rodriguez alla quale è invitato anche il fantasista argentino del Psg, che potrebbe, finalmente, indossare di nuovo i colori rossoneri del club. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza e potrebbe dare il via al ritorno della pulce a Rosario