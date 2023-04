Mbappé, l'assist a Messi è irreale: e il gol lascia tutti senza parole

Ligue 1, lo scontro diretto tra Psg e Lens vede gli uomini di Galtier trionfare per 3-1 contro i giallorossi grazie alle reti di Mbappé Vitinha e Messi con il protagonista della serata che è stato sicuramente il francese, autore di giocate pazzesche come il gol da girato all'angolino e l'assist magnifico per la Pulce. Il discorso campionato sembra essere ora una semplice formalità per i parigini che allungano di 9 punti sui rivali.