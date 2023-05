Tifosi del Psg furiosi si appostano fuori casa di Neymar: cosa è successo

Giornate di tensione in casa Psg . Dopo aver mostrato la loro ira contro Messi infatti, i tifosi parigini si sono scagliati anche contro Neymar . Il fuoriclasse brasiliano ha, letteralmente, trovato una folla di persone fuori l'entrata di casa e, a testimoniare l'accaduto, sono stati alcuni video pubblicati dai social che mostrano l'assembramento di un gruppo ultras appostato sotto casa di O'Ney .

Neymar, la rabbia dei tifosi del Psg

Si complica ulteriormente il rapporto tra squadra e tifosi in casa Psg. Stavolta, dopo i casi Verratti e Messi, il giocatore bersagliato di turno è stato Neymar. Nonostante la lunga assenza a causa di un brutto infortunio infatti, i Collectif Ultras Paris (gruppo ultras tra i più caldi di Parigi) se la sono ripresa con O'Ney accusandolo di uno scarso impegno e contributo alla causa parigina in relazione allo stipendio faraonico sborsato dalla società in suo favore.