Neymar risponde alla contestazione dei tifosi del Psg: ecco cosa ha fatto

Dopo che alcuni furiosi tifosi del Psg si sono appostati sotto la sua casa, Neymar ha deciso di rispondere alle critiche. Le accuse mosse dai sostenitori parigini consistevano in uno scarso impegno alla causa in relazione al faraonico stipendio sborsato dalla società per avere le sue prestazioni sportive. O'Ney ha, in seguito, deciso di rispondere alle critiche sul suo conto tramite gesto inequivocabile.