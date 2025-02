Al-Khelaifi sotto processo, il Qatar minaccia di ritirare gli investimenti nel Psg

Nasser Al-Khelaifi nei guai : il presidente del Paris Saint-Germain è finito sotto processo per tre capi di accusa che gli sono stati contestati dai giudici. Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa francese AFP, sarebbero "complicità nell'acquisto di voti, violazione della libertà di voto e complicità nell'abuso di potere", il tutto per creare un danno alla SCA Lagardère (una delle filiali del fondo qatariota era azionista dell'azienda). Il processo nasce da un presunto tentativo di influenzare un voto cruciale per il controllo del consiglio d'amministrazione della Lagardère da parte del fondo sovrano qatariota QIA. Situazione che potrebbe avere serie ripercussioni sul Psg .

Caos Psg: Al-Khelaifi sotto processo, la reazione dal Qatar

Al-Khelaifi è sottoprocesso come gestore del fondo sovrano del Qatar e non come dirigente del club. Secondo il portale francese RMC Sport, la vicenda avrebbe fatto agitare e non poco i massimi vertici del Qatar e del suo fondo sovrano che avrebbero minacciato di togliere i loro investimenti economici nello sport in Francia. Oltre all'emittente televisiva BeIN Sports, verrebbe coinvolto in maniera importante anche il Psg. Fonti vicine al governo del Qatar affermano di essere "stufi di questi abusi, persecuzioni false, ricatti, critiche quotidiane, accuse agli altri per la loro totale incompetenza. Tutti i problemi in Francia sono colpa dei qatarioti. Questo è puro abuso e tutti ne hanno abbastanza".