Kvaratskhelia fatica al Psg, Luis Enrique: "Calma, non c'è fretta"

Luis Enrique difende Kvaratskhelia: le parole in conferenza

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Sono contento di lui. È ovvio che ha bisogno di tempo per adattarsi, non esiste una formula magica. Sono molto contento del modo in cui si sta comportando e allenando. È un acquisto a lungo termine. Non ho fretta". La domanda era stata posta all'allenatore evidenziando le difficoltà avute da Kvaratskhelia nella scorsa partita di campionato contro il Tolosa: diverse incomprensioni con i compagni e appena quattro palloni toccati in area, nonostante la vittoria dei parigini. Il georgiano finora ha giocato sei partite con la maglia del Psg, di cui cinque da titolare. Un gol e un assist per lui, quest'ultimo servito nell'esordio assoluto con i parigini nella sfida casalinga contro il Reims.