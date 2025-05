Caos a Parigi dopo Psg-Arsenal: tifosi feriti e auto incendiate dopo i festeggiamenti per la Champions League

A cinque anni di distanza dalla sconfitta contro il Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain torna in finale di Champions League . Decisivo il 2-1 al Parco dei Principi nella semifinale di ritorno contro l'Arsenal . La festa per la qualificazione si è poi riversata in strada provocando anche tre feriti . In una strada perpendicolare agli Champs-Elysées, un'auto ha travolto la folla di migliaia di tifosi del Psg.

Psg in finale, caos a Parigi: tre feriti, 43 arresti

Un caos che si è trasformato in una vera e propria guerriglia urbana. Stando ai video pubblicati sui social, la stessa auto sarebbe stata incendiata poco lontano dagli Champs-Elysées, sulla avenue Marceau. Circostanze ancora da verificare circa il motivo dell'investimento. Una delle tre persone investite è stata portata in ospedale "in codice rosso", mentre gli altri due sono stati feriti in modo non grave. I disordini però erano iniziati già prima che iniziasse la partita tra Psg e Arsenal, quando centinaia di tifosi senza biglietto si sono ammassati attorno al Parco dei Principi. Le stesse persone che hanno poi cercato di entrare nello stadio sfondando il cordone della polizia dopo il primo gol del Psg segnato da Fabian Ruiz. La prefettura aveva dispiegato circa 2 mila agenti nella città e ha riferito che sono stati effettuati 43 arresti legati agli incidenti che si sono verificati durante i festeggiamenti.