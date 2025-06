Mbappé, la procura di Parigi apre fascicolo dopo la denuncia al Psg

Aperto un fascicolo dopo la denuncia del francese

L'attaccante francese, oggi in forza al Real Madrid e alla nazionale, ha accusato il suo ex club di aver esercitato pressioni psicologiche, definendole 'molestie morali'.

Mbappé-Psg: rapporti tesi

Oltre all'aspetto giudiziario, tra Mbappé e il PSG rimangono tensioni anche sul piano economico: il calciatore reclama il mancato versamento di alcuni bonus previsti nel suo contratto.