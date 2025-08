Donnarumma, nessuna intesa col Psg: divorzio vicino? Lui intanto si prepara così

Vacanze brevissime. I campioni d’Europa del Psg, piegati dal Chelsea nella finale del Mondiale per Club il 13 luglio, si radunano oggi a Parigi. Gigio torna sotto la Torre Eiffel senza sapere il suo destino perché, per la prima volta, niente si può escludere, neppure un trasferimento, per quanto sia complicato prendere (o permettersi) il portiere più forte del mondo entro la fine del mese. Ingaggio top, contratto in scadenza nel 2026, un osso duro come Nasser Al Khelaifi da convincere. Mbappé, è storia conosciuta, dodici mesi fa se ne andò a parametro zero al Real Madrid. Può succedere anche con Donnarumma se non troverà l’intesa , come ormai pare di capire, perché la trattativa, mollata e ripresa più volte dalla scorsa primavera, si è interrotta oppure è almeno finita su un binario morto.

Donnarumma-Psg ultime news, cosa può succedere ora

Offerta, controproposta dei suoi agenti rimasta sul tavolo senza risposta tra aprile e maggio, l’ultimo abboccamento dopo la finale di Champions a Monaco di Baviera, quando il prolungamento di Gigio pareva all’orizzonte e invece si è arenato di nuovo. Ora il Team Raiola, ecco la vera novità, si sta guardando intorno per verificare ipotetici sbocchi di mercato. Un segnale chiaro, così come dalla Francia sono rimbalzate nei giorni scorsi indiscrezioni legate all’interesse del Psg per Chevalier, portiere del Lilla, 23 anni, scadenza 2027, valutazione di circa 30 milioni. Ci può essere un altro arrivo e una cessione di Gigio? Forse sì, senza trascurare cosa è già successo. La scorsa estate i francesi presero il russo Safonov, a cui durante la stagione sono state concesse 17 presenze totali tra Ligue 1, Champions e Coppa di Francia. Oggi è anche difficile immaginare quanto Al Khelaifi possa valutare il cartellino di Gigio e quali club decideranno realmente di entrare in azione invece di aspettare gennaio per avvicinarsi al capitano azzurro. Contatti e sondaggi in fase embrionale, tre possibili direzioni: Manchester City, Chelsea e Bayern Monaco. Guardiola forse potrebbe essere interessato, ma tra i pali c’è un top come Ederson, stessa scadenza di Gigio (2026) e accostato al Galatasaray. Il Chelsea è coperto dallo spagnolo Sanchez, nel pieno della maturità. Forse il Bayern ci può pensare, ma è difficile immaginare che una leggenda come Neuer (39 anni), all’ultima stagione in carriera e reduce da un lungo infortunio, venga liquidato in anticipo. Certo la polemica innescata dal portiere tedesco e le sue critiche (ingiustificate) a Gigio dopo l’incidente di Musiala rilette oggi fanno venire qualche sospetto. Teme gli possa rubare il posto? Vedremo.

Donnarumma, estate di lavoro con il preparatore Martinelli

Di sicuro giocare in scadenza non è una situazione nuova o condizionante per Gigio. Andò via a parametro zero dal Milan e aspettò luglio inoltrato per accordarsi con il Psg. Anche a Coverciano seguono gli sviluppi. Buffon e il ct Gattuso sono annunciati a Udine il 13 per la finale di Supercoppa Uefa tra Luis Enrique e il Tottenham di Vicario, altro portiere azzurro. Gigio, intanto, si presenterà a Parigi in forma splendida. Come ha documentato sul suo profilo Instagram, durante le vacanze ha lavorato a Porto Cervo tra campo, palestra e piscina sotto la supervisione di Walter Martinelli, appena diventato il suo fisioterapista e riatletizzatore personale. Figura di altissimo profilo. Martinelli ha lasciato la Roma dopo dieci anni e fa parte dello staff della Nazionale, in cui venne introdotto dall’ex ct Conte nel 2014.