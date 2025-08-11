Clamoroso Psg: Donnarumma non convocato per la sfida di Supercoppa contro il Tottenham

Gianluigi Donnarumma non è stato incluso nella lista dei convocati del Psg per la sfida contro il Tottenham , che metterà in palio la Supercoppa Europea , in programma mercoledì 13 agosto (ore 21) al Bluenergy Stadium di Udine . "Questa volta, è chiaro che il PSG gli sta mostrando la via d'uscita", scrive L'Equipe.

Psg-Tottenham, Donnaruma escluso dai convocati: giocherà Chevalier

Clamorosa l'esclusione del portiere della Nazionale, in scadenza di contratto, tra i grandi protagonisti della cavalcata che ha portato la squadra allenata da Luis Enrique a vincere la prima Champions League della sua storia nella scorsa stagione. Lucas Chevalier, ingaggiato la scorsa settimana dal Lilla, difenderà i pali della porta parigina nella trasferta in Italia che metterà in palio il primo trofeo dell'anno.

Luis Enrique prima di Psg-Tottenham: "Crediamo di poter vincere tutto"

Intanto, attraverso il sito ufficiale dell'Uefa, Luis Enrique ha dichiarato: "L'obiettivo per la prossima stagione è migliorare. In termini di numero di titoli, sarà più difficile. Ma a livello calcistico, penso che miglioreremo come squadra, sia in attacco sia in difesa. Credo che possiamo ancora individuare aree di gioco che necessitano di miglioramenti. Per quanto riguarda i titoli, vogliamo essere pronti a giocarceli tutti. Naturalmente, crediamo tutti di poterli vincere tutti e ripetere l'impresa quest'anno, il che significherebbe fare la storia in grande stile, e questo ci dà una motivazione speciale".