Clamoroso Psg: Donnarumma non convocato per la sfida di Supercoppa contro il Tottenham

Il portiere della Nazionale non prenderà parte alla sfida decisiva contro gli inglesi in programma al Bluenergy Stadium di Udine
2 min
Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain

Tutte le notizie sulla squadra

Gianluigi Donnarumma non è stato incluso nella lista dei convocati del Psg per la sfida contro il Tottenham, che metterà in palio la Supercoppa Europea, in programma mercoledì 13 agosto (ore 21) al Bluenergy Stadium di Udine. "Questa volta, è chiaro che il PSG gli sta mostrando la via d'uscita", scrive L'Equipe.

Psg-Tottenham, Donnaruma escluso dai convocati: giocherà Chevalier

Clamorosa l'esclusione del portiere della Nazionale, in scadenza di contratto, tra i grandi protagonisti della cavalcata che ha portato la squadra allenata da Luis Enrique a vincere la prima Champions League della sua storia nella scorsa stagione. Lucas Chevalier, ingaggiato la scorsa settimana dal Lilla, difenderà i pali della porta parigina nella trasferta in Italia che metterà in palio il primo trofeo dell'anno.

Luis Enrique prima di Psg-Tottenham: "Crediamo di poter vincere tutto"

Intanto, attraverso il sito ufficiale dell'Uefa, Luis Enrique ha dichiarato: "L'obiettivo per la prossima stagione è migliorare. In termini di numero di titoli, sarà più difficile. Ma a livello calcistico, penso che miglioreremo come squadra, sia in attacco sia in difesa. Credo che possiamo ancora individuare aree di gioco che necessitano di miglioramenti. Per quanto riguarda i titoli, vogliamo essere pronti a giocarceli tutti. Naturalmente, crediamo tutti di poterli vincere tutti e ripetere l'impresa quest'anno, il che significherebbe fare la storia in grande stile, e questo ci dà una motivazione speciale".

