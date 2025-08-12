Zoff sul caso Donnarumma: "Sono sorpreso. Ma non sarà un problema per la Nazionale"

Dino Zoff, storico portiere della Nazionale italiana e campione del mondo nel 1982, ha commentato all’ANSA il caso Donnarumma, in scadenza di contratto e non convocato dal Paris Saint-Germain per la Supercoppa Europea contro il Tottenham. "Non capisco cosa possa essere successo, anche perché il suo contributo è stato di prim’ordine", ha dichiarato Zoff. "Non è chiara la situazione, il perché di una decisione così grave, anche perché se il PSG è arrivato a vincere la Champions League è anche merito suo. Certo, sono sorpreso. Forse ci sono ragioni legate a contratti o rinnovi, ma non ho notizie particolari".
Zoff su Donnarumma: "Non credo diventi un problema per la Nazionale"
L’ex commissario tecnico non teme che l’estremo difensore della Nazionale possa rimanere a lungo senza squadra: "Non credo possa fermarsi, potrebbe andare da qualche altra parte". Neppure la vicinanza degli impegni con l’Italia, secondo Zoff, mette a rischio la titolarità di Donnarumma in azzurro: "Per me non è un’ipotesi realizzabile. È un campione d’Europa in carica. La soluzione sarà trovata. Non credo che Donnarumma diventi un problema per Gattuso. Non sono così pessimista. Consigli? Non ne do: sarà lui a sapere cosa dovrà fare".
"Donnarumma ha vinto la Champions con un notevole contributo"
Sul tema delle critiche riguardo al gioco con i piedi, Zoff ha liquidato la questione: "Non credo. Sono scuse. Se un portiere gioca bene con i piedi tanto meglio, ma bisogna partire dai presupposti, ovvero parare". Infine, una valutazione sulla stagione del numero uno del PSG: "Per quel che ho visto, ha vinto la Coppa dei Campioni con un notevole contributo. Più di questo…".