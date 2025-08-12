Zoff sul caso Donnarumma: "Sono sorpreso. Ma non sarà un problema per la Nazionale"

Dino Zoff, storico portiere della Nazionale italiana e campione del mondo nel 1982, ha commentato all’ANSA il caso Donnarumma, in scadenza di contratto e non convocato dal Paris Saint-Germain per la Supercoppa Europea contro il Tottenham. "Non capisco cosa possa essere successo, anche perché il suo contributo è stato di prim’ordine", ha dichiarato Zoff. "Non è chiara la situazione, il perché di una decisione così grave, anche perché se il PSG è arrivato a vincere la Champions League è anche merito suo. Certo, sono sorpreso. Forse ci sono ragioni legate a contratti o rinnovi, ma non ho notizie particolari".