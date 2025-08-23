Noemi, la canzone di Vasco e il coro del Psg diventato virale: il web impazzisce

PARIGI (FRANCIA) - Il successo di Noemi travalica i confini italiani e arriva fino in Francia . La cantante romana, classe 1982, ha infatti spopolato a Parigi , diventando celebre soprattutto nel mondo del calcio transalpino: uno dei suoi pezzi più famosi, ' Vuoto a perdere ', ha ispirato l' inno degli ultras del Paris Saint-Germain , ' Tous ensemble, on chantera ', la cui melodia - adottata anche dai tifosi di Napoli con il famoso coro ' Sarò con te ' - accompagna i cori del gruppo Virage Auteuil , al Parco dei Principi .

Noemi e l'inno del Psg campione d'Europa: "Sono onorata"

"Paris SG, tous ensemble on chantera, cet amour qu’on a pour toi, qui ne cessera jamais…", è la colonna sonora dei parigini, laureatisi campioni d'Europa nella storica finale di Monaco di Baviera contro l'Inter. Una rivisitazione, diventata presto tormentone sul web, che prende spunto dal brano di Noemi del 2011, scritto da Vasco Rossi: "Sono una grande tifosa di calcio, quindi è stato incredibile sentire migliaia di persone cantare insieme questa melodia. È un sogno diventato realtà", sottolinea la cantante romana. "È un onore far parte, almeno in piccola misura, di questa grande storia".