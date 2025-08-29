Luis Enrique liquida Donnarumma: "È meglio se riesce a trovare altre soluzioni, noi del Psg..."

In casa Paris Saint-Germain continua a tenere banco il caso Donnarumma . Il portiere, ufficialmente sul mercato con il Manchester City in pole , non è stato convocato per entrambe le prime due partite di campionato dei parigini, vinte entrambe contro Nantes e Angers di misura. Il Parco dei Principi e i tifosi del Psg lo hanno salutato in maniera molto emozionante chiudendo una parentesi importante che ha portato il club sul tetto d'Europa. Ora però l'allenatore Luis Enrique guarda solo al futuro con Chevalier tra i pali e quasi sembra snobbare l'argomento: "Se Donnarumma può restare? Non lo so" , queste le sue parole in conferenza stampa prima della partita contro il Tolosa. "Dipende dal mercato, dal giocatore, dagli altri club, dagli agenti. Noi continuiamo come al solito. Spero che trovi una soluzione perché sarebbe la cosa migliore per lui".

Psg, le parole di Luis Enrique

L'allenatore ha poi continuato parlando della Champions League, che il suo Psg vivrà da campione in carica: "È la competizione che tutti vogliono vincere. È una grande motivazione iniziare da campioni in carica. Questo formato offre incontri importanti, e ne avremo alcuni da giocare, probabilmente più di altre squadre. Non ci saranno partite facili per noi. Saranno tutte partite di altissimo livello". Psg che giocherà nella League Phase contro il Barcellona: "È una sensazione positiva e negativa. È bello giocare a casa mia. Giocano un calcio fantastico e offensivo. Ma allo stesso tempo, sarà difficile per noi".