Caos Francia: Dembelè si infortuna, il Psg accusa la nazionale

L'attaccante francese ha subito un problema alla coscia durante la partita contro l'Ucraina
Caos Francia: Dembelè si infortuna, il Psg accusa la nazionale
2 min
Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain

Tutte le notizie sulla squadra

Il Paris Saint-Germain accusa la federazione calcistica francese. Il motivo? L'infortunio di Ousmane Dembelè, accusato dall'attaccante in occasione della partita della Francia contro l'Ucraina, valida per il girone di qualificazione al Mondiale. Il club parigino ha evidenziato una cattiva gestione delle condizioni del giocatore da parte della nazionale, sapendo che quest'ultimo aveva risposto alla convocazione non essendo al meglio.

Dembelé, attesa per capire l'entità dell'infortunio

La Francia ha vinto per 2-0 la sfida contro l'Ucraina grazie alle reti di Olise e Mbappé. La tegola, però, è rappresentata dal problema alla gamba destra accusato da Dembelè. L'attaccante del Psg aveva fatto il proprio ingresso in campo al 46esimo minuto per poi uscire a dieci minuti dal termine. Sono ore di attesa, con il giocatore che, una volta lasciato il ritiro, ha in programma una risonanza magnetica per capire l'entità dell'infortunio e stabilire quanto tempo starà fuori. Un problema, quello accusato dal giocatore, che ha seguito di poche ore la notizia della rottura della clavicola subita da Luis Enrique, costretto all'operazione. Non il migliore dei venerdì in casa Paris Saint-Germain.

 

 

 

