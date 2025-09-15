Psg, Luis Enrique allena dalla tribuna per un tempo: ecco il motivo

L'ultima trovata di Luis Enrique arriva dalla sfida tra il suo Paris Saint-Germain e il Lens , sfida vinta 2-0 dai parigini grazie alla doppietta di Barcola . Nel primo tempo, non si è visto l'allenatore spagnolo in panchina, ma non era squalificato. Luis Enrique ha semplicemente deciso di vedere il primo tempo di Psg-Lens dalla tribuna del Parco dei Principi. Nell'intervallo è sceso negli spogliatoi per parlare con i suoi giocatori, per poi andare in panchina per la seconda frazione di gioco. Nessuna filosofia o superstizione strana dietro questo gesto, semplicemente una prospettiva diversa. Così l'ha spiegato nel post partita: "Ho visto gli allenatori di rugby seguire le partite dall'alto per anni, è una prospettiva magnifica ".

Luis Enrique vede metà Psg-Lens dalla tribuna: "Nuova prospettiva"

Luis Enrique continua: "Posso controllare tutto un'opzione interessante che userò in futuro. Si raccolgono molte informazioni dirette e si può parlare con chiarezza nell'intervallo perché si è visto chiaramente chi ha giocato bene in campo. Oltre a questo, abbiamo molte informazioni in nostro possesso grazie a quella prospettiva. In questo senso, è molto positivo". Durante il suo periodo in tribuna, a dare le indicazioni ai giocatori ci ha pensato il suo assistente Rafel Pol, che era in collegamento con l'allenatore, reduce da un infortunio alla clavicola rimediato dopo una caduta con la bici.