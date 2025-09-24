Ousmane Dembelé ha regalato un momento speciale al Paris Saint-Germain presentandosi al centro di allenamento di Poissy con il Pallone d'Oro appena conquistato. Un ingresso trionfale che ha scatenato l'entusiasmo di compagni e staff tecnico, immortalato e condiviso sui social ufficiali del club. Il primo a lasciarsi andare alla gioia è stato l'allenatore Luis Enrique, che dapprima ha fatto finta di non credere ai propri occhi, poi si è avvicinato al suo attaccante per stringerlo in un lungo abbraccio. Non contento, ha preso il trofeo tra le mani e lo ha persino baciato, in una scena diventata subito virale.