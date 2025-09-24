Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dembelé torna da Luis Enrique con il Pallone d'Oro: la reazione del Psg è sensazionale VIDEO

Scena di festa negli spogliatoi di Poissy: l'attaccante mostra il trofeo e viene sommerso dagli abbracci dei compagni e dal tecnico spagnolo
2 min
Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain

Tutte le notizie sulla squadra

Ousmane Dembelé ha regalato un momento speciale al Paris Saint-Germain presentandosi al centro di allenamento di Poissy con il Pallone d'Oro appena conquistato. Un ingresso trionfale che ha scatenato l'entusiasmo di compagni e staff tecnico, immortalato e condiviso sui social ufficiali del club. Il primo a lasciarsi andare alla gioia è stato l'allenatore Luis Enrique, che dapprima ha fatto finta di non credere ai propri occhi, poi si è avvicinato al suo attaccante per stringerlo in un lungo abbraccio. Non contento, ha preso il trofeo tra le mani e lo ha persino baciato, in una scena diventata subito virale. 

L'abbraccio del gruppo all'attaccante francese

Non solo l'allenatore, l'intera squadra ha circondato Dembelé per congratularsi con lui, toccando il prestigioso riconoscimento e celebrando l'impresa del compagno. Un'atmosfera di gioia che ha ridato entusiasmo al gruppo dopo la delusione della sconfitta contro il Marsiglia, giocata in contemporanea con la consegna del trofeo. 

 

