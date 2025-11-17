Caso Mbappé-Psg, continua lo scontro sul risarcimento: la cifra è sempre più mostruosa
Dopo la separazione avvenuta nell'estate del 2024, non è ancora finita la diatriba tra il Psg e Kylian Mbappè. Il club avrebbe infatti avanzato una richiesta di risarcimento di 240 milioni al giocatore, secondo quanto riportato da L'Equipe. La richiesta sarebbe stata avanzata davanti al tribunale del lavoro di Parigi.
240 milioni di euro: la richiesta del Psg
Secondo quanto ritenuto dagli avvocati del Paris Saint-Germain, Mbappé avrebbe arrecato un danno economico della società nel momento in cui, nel 2023, ha rifiutato l'offerta di trasferimento presentata dall'Al-Hilal, per il quale aveva messo sul piatto 300 milioni di euro. Una richiesta, quella del club campione d'Europa in carica, che equivale a una risposta ai 260 milioni chiesti dal giocatore del Real Madrid per la situazione contrattuale, e i danni morali arrecati.