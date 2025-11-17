Caso Mbappé-Psg, continua lo scontro sul risarcimento: la cifra è sempre più mostruosa

Dopo la separazione avvenuta nell'estate del 2024, non è ancora finita la diatriba tra il Psg e Kylian Mbappè. Il club avrebbe infatti avanzato una richiesta di risarcimento di 240 milioni al giocatore, secondo quanto riportato da L'Equipe. La richiesta sarebbe stata avanzata davanti al tribunale del lavoro di Parigi.