Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 17 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Caso Mbappé-Psg, continua lo scontro sul risarcimento: la cifra è sempre più mostruosa

Al tribunale del lavoro di Parigi il club francese ha presentato una nuova richiesta nei confronti dell'attaccante
2 min
TagsFranciapsgMbappé
Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo la separazione avvenuta nell'estate del 2024, non è ancora finita la diatriba tra il Psg e Kylian Mbappè. Il club avrebbe infatti avanzato una richiesta di risarcimento di 240 milioni al giocatore, secondo quanto riportato da L'Equipe. La richiesta sarebbe stata avanzata davanti al tribunale del lavoro di Parigi.

240 milioni di euro: la richiesta del Psg

Secondo quanto ritenuto dagli avvocati del Paris Saint-Germain, Mbappé avrebbe arrecato un danno economico della società nel momento in cui, nel 2023, ha rifiutato l'offerta di trasferimento presentata dall'Al-Hilal, per il quale aveva messo sul piatto 300 milioni di euro. Una richiesta, quella del club campione d'Europa in carica, che equivale a una risposta ai 260 milioni chiesti dal giocatore del Real Madrid per la situazione contrattuale, e i danni morali arrecati.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Psg

Da non perdere

Luis Enrique e il paragone con SinnerLa precedente accusa

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS