Era migliore di Neves, ora è svincolato a 21 anni: la storia di Kari

Considerato tra le 50 future stelle del calcio mondiale, prospetto della nazionale francese, che ha deciso di lasciare il calcio. Stiamo parlando di Ayman Kari. Centrocampista classe 2004, dopo non aver giocato nessuna partita nella stagione 2024/25 con il Psg , da questa estate risulta ufficialmente svincolato. "È una decisione personale di un giovane che non si sente pronto per il mondo del calcio professionistico" ha riportato L'Equipe.

La storia di Kari: "Non si sente pronto per il mondo del calcio professionistico"

Arrivato a Parigi all'età di diciotto anni, nel 2022, Kari è stato girato immediatamente in prestito al Lorient, dove ha totalizzato 19 presenze in Ligue 1. Tornato al Psg nell'estate del 2024, Luis Enrique ha deciso di escludere Kari dopo che il calciatore si era presentato alla preparazione estiva in sovrappeso di 10 chili. Un'esclusione che ha portato il giovane centrocampista a prendere la decisione di porre fine momentaneamente alla sua carriera. Consultato da L'Equipe, un talent scout di un importante club europeo ha dichiarato: "Ayman Kari aveva tutto. Era intrinsecamente migliore di giocatori come João Neves o Warren Zaïre-Emery".