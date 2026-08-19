Caldo estremo a Parigi, il campo del Psg è impraticabile: contro il Rennes giocheranno in trasferta 

La torrida estate che ha colpito la Francia, caratterizzata da temperature record e incendi devastanti, presenta il conto anche al Paris Saint-Germain. Le eccezionali ondate di calore hanno infatti compromesso il manto erboso del Parco dei Principi, costringendo i campioni di Francia e d’Europa a rinunciare al proprio stadio per la prima partita casalinga di campionato. La sfida di domenica contro il Rennes verrà così disputata in Bretagna, al Roazhon Park, casa degli avversari. Una soluzione resa necessaria dalle condizioni del terreno di gioco dello stadio parigino. “Le attuali condizioni del campo non consentono di garantire la sicurezza dei giocatori”, ha spiegato il Psg, motivando la decisione di trasferire la partita.

Campo impraticabile, a Parigi non si gioca

Secondo quanto comunicato dal club, “le eccezionali ondate di calore che hanno colpito la regione parigina quest'estate hanno causato il deterioramento del manto erboso dello stadio, che ora risulta particolarmente danneggiato”. Il Psg interverrà quindi sul terreno del Parco dei Principi con la sostituzione del manto erboso. L'obiettivo è rendere nuovamente disponibile lo stadio per i successivi appuntamenti della squadra. Il ritorno a casa è previsto in occasione della partita contro il Monaco del 4 settembre, valida per la terza giornata di Ligue 1. Prima, però, il Psg sarà costretto all'insolito trasloco a Rennes, giocando lontano dai propri tifosi una gara che avrebbe dovuto disputare davanti al pubblico del Parco dei Principi.