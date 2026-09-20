Psg nella bufera in Francia: "Il presidente Al-Khelaifi indagato per conflitto di interessi"

L'Equipe: "Al-Khelaifi del Psg indagato per conflitto d'interessi"

Ma a far rumore è la notizia lanciata da 'L'Equipe' secondo cui Nasser al-Khelaifi, presidente quatariota del club parigino, sarebbe "indagato in Francia per sospetti di conflitto di interessi". L'inchiesta è stata rivelata dal quotidiano sportivo, che spiega come l'indagine preliminare sarebbe legata al suo duplice ruolo di dirigente del Psg e del beIN Media Group in merito alla gestione dei diritti televisivi con la Lega calcio transalpina.