Psg nella bufera in Francia: "Il presidente Al-Khelaifi indagato per conflitto di interessi"
PARIGI - Psg nella bufera in Francia a poche ore dal big-match contro il Marsiglia allo stadio 'Velodrome', in programma nella serata di oggi (domenica 20 settembre, ore 20:45) e valido per la 5ª giornata di Ligue 1, in cui la squadra di Luis Enrique andrà a caccia di punti preziosi per risalire una classifica che lo vede attardato a causa del deludente avvio di campionato.
L'Equipe: "Al-Khelaifi del Psg indagato per conflitto d'interessi"
Ma a far rumore è la notizia lanciata da 'L'Equipe' secondo cui Nasser al-Khelaifi, presidente quatariota del club parigino, sarebbe "indagato in Francia per sospetti di conflitto di interessi". L'inchiesta è stata rivelata dal quotidiano sportivo, che spiega come l'indagine preliminare sarebbe legata al suo duplice ruolo di dirigente del Psg e del beIN Media Group in merito alla gestione dei diritti televisivi con la Lega calcio transalpina.
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