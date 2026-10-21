Kvaratskhelia si è rotto il crociato, lesioni per Dembélé e Marquinhos: l'esito degli esami medici per il Psg è impietoso
C'era la sensazione che potesse essere qualcosa di molto serio già dai primi istanti in cui Kvaratskhelia è crollato a terra. Purtroppo per il georgiano e per il Psg gli esami clinici hanno confermato le paure: il club francese ha comunicato la rottura del crociato di Kvara, infortunatosi durante la sfida contro il Barcellona, e ha fatto il punto anche su Dembélé e Marquinhos. Lo specialista spagnolo, che su X si era espresso dopo aver visto il georgiano andare giù in campo dopo il contrasto, ha indovinato la previsione. Anzi, la realtà si è fatta ancora più grave: è stata evidenziata addirittura la rottura invece della lesione.
Il comunicato del Psg: "Kvaratskhelia sarà operato"
Questo il comunicato del Psg, che ha fatto chiarezza sull'esito degli esami a cui si è sottoposto l'ex Napoli e sugli infortuni di Dembélé e Marquinhos, anche loro ko contro il Barcellona: "A seguito della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro subita durante la partita di ieri contro il Barcellona, Khvicha Kvaratskhelia si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni. A seguito di un infortunio alla coscia sinistra, Ousmane Dembélé rimarrà sotto trattamento per le prossime settimane. A seguito di un infortunio alla coscia destra, Marquinhos rimarrà sotto trattamento per le prossime settimane".
Kvara, stagione finita. Psg, triplo ko prima di Roma e Como
Il prossimo 25 novembre il Psg affronterà in Champions League a Parigi la Roma di Gasperini, mentre il 20 gennaio 2027 sfiderà il Como di Fabregas. È chiaro che per Kvaratskhelia, due gol e un assist fino a ieri, la stagione è già finita. Per Dembélé e Marquinhos invece bisognerà capire l'entità dei problemi muscolari e tempi di recupero per stabilire se riusciranno ad esserci contro Roma e Como.
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