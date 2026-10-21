Kvaratskhelia si è rotto il crociato, lesioni per Dembélé e Marquinhos: l'esito degli esami medici per il Psg è impietoso

C'era la sensazione che potesse essere qualcosa di molto serio già dai primi istanti in cui Kvaratskhelia è crollato a terra. Purtroppo per il georgiano e per il Psg gli esami clinici hanno confermato le paure: il club francese ha comunicato la rottura del crociato di Kvara, infortunatosi durante la sfida contro il Barcellona, e ha fatto il punto anche su Dembélé e Marquinhos. Lo specialista spagnolo, che su X si era espresso dopo aver visto il georgiano andare giù in campo dopo il contrasto, ha indovinato la previsione. Anzi, la realtà si è fatta ancora più grave: è stata evidenziata addirittura la rottura invece della lesione.