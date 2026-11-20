Prima il Nizza in Ligue 1 , poi la Roma . Luis Enrique si prepara a una doppia sfida e non ammette cali di tensione tra i suoi uomini, campioni d'Europa in carica. In conferenza stampa l'ex allenatore dei giallorossi ha sottolineato l'importanza di tenere alta l'attenzione in entrambe le partite.

Luis Enrique: "Voglio calciatori che giocano la prossima partita come se fosse l'ultima"

Luis Enrique ha esordito spiegando: "Quello che cerchiamo come staff è migliorare tutti i giocatori. Quello che cerco di fare, quello che cerco di trovare, sono giocatori che vogliono sempre giocare la prossima partita come se fosse l'ultima o come se fosse la partita più importante della loro carriera. Ed è molto difficile".

Psg, Luis Enrique "allontana" il focus sulla Roma: "Motivazioni fondamentali contro il Nizza"

Domani, sabato 21 novembre, alle 17:15, la sfida in trasferta contro il Nizza: "Tutti sanno che, normalmente, una partita di Ligue 1 è meno eccitante di una partita di di Champions League o di una finale di Coppa di Francia. Bisogna cercare di essere sempre pronti e motivati. Bisogna cercare di trovare la motivazione ogni volta che ti svegli la mattina e vieni al campo del Psg. Bisogna cercare di trovarla tutto il tempo. Per me è la cosa più importante".

Luis Enrique vuole il Psg concentrato sul Nizza: "Partita di grande importanza per noi"

Mercoledì 25 novembre, alle 21, al Parco dei Principi arriverà la Roma: "Per cercare di vincere a Nizza bisogna aver undici giocatori che pensano che sia una partita di grande importanza per noi. Se pensiamo che questa partita possiamo giocarla al 50% siamo morti e sarà una sconfitta. E questo non significa che mettere i giocatori con più qualità in una partita come questa. Non è Football Manager dove metti gli undici migliori giocatori e vinci. No".