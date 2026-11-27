a vita a dirigere le operazioni, adesso Yohan Cabaye è sempre direttore in altre vesti. È lui il capo dell’Academy del Psg e, a 40 anni, cresce e si evolve ogni giorno insieme ai suoi ragazzi: «Dal mio ritorno al Paris Saint-Germain nel 2021, i diversi ruoli che ho ricoperto mi hanno permesso di contribuire alla costruzione e allo sviluppo del progetto sportivo. Oggi, come direttore del settore giovanile, il mio lavoro è pienamente in linea con le ambizioni del club: fare della formazione dei giovani un pilastro duraturo della strategia sportiva e aiutarli a raggiungere il massimo livello».

Siete stati riconosciuti come la miglior Academy di Francia.

«Questo è il riconoscimento della qualità del lavoro svolto collettivamente. Ma soprattutto comporta una grande responsabilità e ci spinge a continuare a migliorare, perfezionare i nostri metodi e rafforzare la nostra capacità di formare giocatori che possano contribuire ai futuri successi del Paris Saint-Germain. Ogni giorno il mio lavoro è guidato da questa ambizione, sostenuta dall'impegno e dalle competenze di tutte le persone coinvolte nel nostro programma di formazione».

Negli ultimi anni il Psg ha investito moltissimo nel settore giovanile. Quali sono i pilastri del vostro progetto e che tipo di calciatori, ma soprattutto di persone, volete formare?

«Il nostro progetto si fonda su un'ambizione chiara: crescere giocatori e giocatrici capaci di competere ai massimi livelli, accompagnandoli allo stesso tempo nella loro crescita personale. Oltre alle qualità tecniche e all'intelligenza calcistica, cerchiamo giovani con un importante potenziale di miglioramento, una forte etica del lavoro e una sincera volontà di imparare. La nostra responsabilità, però, va ben oltre il calcio. Siamo impegnati in un modello basato su tre pilastri: sviluppo sportivo, rendimento scolastico ed educazione personale. L'obiettivo è formare non soltanto calciatori, ma anche i cittadini responsabili di domani. Il Psg Campus, concepito e voluto dal nostro presidente Nasser Al Khelaifi, è una struttura eccezionale. Offre ai giovani calciatori l'ambiente, le risorse e il sostegno di cui hanno bisogno per crescere, esprimersi al meglio e realizzare il proprio potenziale».

Quanto è importante il collegamento tra l'Academy e la prima squadra? Che cosa deve succedere perché un giovane possa compiere l'ultimo passo ed entrare nel gruppo di Luis Enrique?

«La stretta relazione con la prima squadra è fondamentale per il nostro progetto. Condividiamo una visione sportiva comune, guidata dal presidente, da Luis Campos e da Luis Enrique, con i quali lavoriamo in stretta collaborazione. Questa continuità ci permette di preparare gradualmente i nostri giovani alle esigenze del calcio professionistico e di offrire loro delle opportunità quando sono pronti per compiere il passo successivo».

La scorsa stagione dieci ragazzi del vivaio hanno collezionato almeno una presenza con la prima squadra.

«E sei hanno esordito a livello professionistico. È una grande soddisfazione, ma la nostra ambizione finale è vedere questi ragazzi affermarsi stabilmente ai massimi livelli. È particolarmente gratificante quando riescono a raggiungere questo traguardo indossando la maglia del Paris Saint-Germain».