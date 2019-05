Ramsey, stagione finita con l'Arsenal: ora la Juventus

LONDRA (Inghilterra) - Mai più Arsenal. Quella contro il Napoli è stata, per Aaron Ramsey, l’ultima partita giocata con la maglia dei Gunners. Il centrocampista gallese non ha recuperato dal problema al flessore rimediato nel match di Europa League: l’infortunio non gli permetterà di finire il resto della stagione e da luglio per lui si apriranno le porte della Juventus. L’ufficialità dell’acquisto era arrivata lo scorso 11 febbraio con Ramsey che aveva subito rivolto un pensiero ai suoi storici tifosi: «Siete stati estremamente leali e di supporto. Mi avete accolto che ero un ragazzino e siete stati al mio fianco durante tutti i miei alti e bassi. È col cuore pesante che lascio dopo 11 anni incredibili a Londra. Grazie».

