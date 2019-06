Van Dijk sicuro: "Messi il migliore, merita il Pallone d'Oro"

MADRID - Con l'ennesima strepitosa gara giocata quest'anno, Virgil van Dijk si è confermato uno dei migliori difensori in circolazione conquistando la Champions League con il Liverpool. Nonostante questo, però, il centrale olandese è ancora ben lucido e focalizzato sui prossimi obiettivi. Con il finale di stagione, tuttavia, è tempo di bilanci: cosa pensa van Dijk della possibilità di vincere il Pallone d'oro? "Credo che Messi sia il migliore giocatore al mondo, quindi credo che se lo meriti lui. Però, se per qualsiasi motivo dovesse succedere... Comunque insisto, il migliore è Messi". Ciò che è evidente, già da adesso, sarà le presenza del centrale olandese del Liverpool nei primi posti della speciale classifica in questione.

"Klopp è un allenatore fantastico"

C'è spazio anche per gli elogi a Jurgen Klopp che viene definito "allenatore fantastico, sono molto orgoglioso di giocare ai suoi ordini e di appartenere a questo club" dal giocatore migliore della Premier League appena conclusa e che punterà in alto anche con la sua Olanda nella Final Four di Nations League. Proprio riguardo al futuro, si esprime ancora Van Dijk: "dobbiamo avere ugualmente fame. Vincere la Champions ogni anno è un obiettivo che il Liverpool deve avere. Dobbiamo mantenerci umili e lavorare duro". Idee chiare e lavoro duro, questa la ricetta vincente di Virgil Van Dijk.