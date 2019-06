Lichtsteiner lascia l'Arsenal: "È mancato il lieto fine, ma è stata una grande esperienza"

ROMA - L'esperienza di Stephan Lichtsteiner all'Arsenal termina dopo appena un anno. Il terzino ha fatto sapere tramite Instagram che l'anno prossimo non giocherà con i Gunners ed ha voluto ringraziare la società londinese con un lungo post sul proprio account. "È stato bello far parte di questo club, è stata una grande sfida e una bella esperienza anche se, purtroppo, senza lieto fine. Grazie a tutti per il vostro incredibile supporto, l'ho molto apprezzato".

Il sogno sfumato all'ultimo

Nel post pubblicato dallo svizzero si legge: "Siamo stati vicini a scrivere un altro importante capitolo della fantastica storia di questo club - il riferimento alla finale di Europa League persa col Chelsea - Ma essere vicini sfortunatamente non basta, è dura da accettare e sono molto dispiaciuto". L'ex difensore della Lazio e della Juventus prosegue: "Era il nostro obiettivo riportare l'Arsenal ai più alti livelli in campo internazionale e vincere dei trofei e ora auguro il meglio ai miei compagni, al mister e al suo staff, a tutti gli impiegati della società e a tutti i tifosi. Sono convinto che la nostra squadra può portare a termine questa missione nella prossima stagione."