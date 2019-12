Premier, il Leicester è 2° a +3 sul City! Solo un pari per Arsenal e United

LEICESTER (Inghilterra) - Vittoria importantissima, maturata al 94', per il Leicester contro l'Everton di Moise Kean (entrato in campo al 78'). L'ex squadra dei miracoli di Claudio Ranieri, passata in svantaggio con la rete di Richarlison al 23', rimonta grazie al solito Vardy (68') e ad Iheanacho nell'extratime, rafforzando così il proprio secondo posto in Premier League, con 31 punti, a -8 dal Liverpool capolista e a +3 sul City di Guardiola terzo. Pareggia 2-2 il Manchester United con l'Aston Villa: Grealish porta avanti gli ospiti all'11', i Red Devils ribaltano le sorti dell'incontro grazie all'autogol di Heaton (42') e a Lindelof (64'), con Mings che gela l'Old Trafford due minuti più tardi. Stesso risultato in Norwich-Arsenal: la doppietta di Aubameyang (29' su rigore e 57') vanifica prima il vantaggio di Pukki (21'), poi quello di Cantwell (45'+2). Chiude il quadro l'1-1 tra Wolverhampton (con Cutrone e l'ex Lazio Pedro Neto 90' in panchina) e Sheffield United: a segno Mousset (2') e Doherty (64').

