Premier, Everton-Chelsea 3-1: solo panchina per Kean, Jorginho ed Emerson Palmieri

LIVERPOOL (Inghilterra) - Torna a respirare l'Everton, che si tira provvisoriamente fuori dalla zona retrocessione in Premier League, grazie al successo sul Chelsea per 3-1, nell'anticipo della 16ª giornata. Privo di Moise Kean, 90' in panchina, il secondo club di Liverpool passa grazie ad una doppia fiammata in apertura di entrambi i tempi: al 5', l'ex obiettivo della Lazio Richarlison beffa Kepa con un preciso colpo di testa su cross di Sidibe poi, al 49', è il tap-in di Calvert-Lewin ad incanalare il match sui binari giusti. La risposta immediata dei Blues (52'), schierati da Lampard senza gli oriundi Jorginho ed Emerson Palmieri, porta la firma di Kovacic (97 presenze ed 8 gol con l'Inter tra il 2013 ed il 2015), dà il là ad un forcing che non produce gli effetti sperati, anzi: all'84', è ancora Calvert-Lewin a chiudere definitamente i giochi.

