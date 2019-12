Premier, Mourinho "vede" il 4° posto. Vola il City, solo 19' per Kean

MANCHESTER (Inghilterra) - Termina 1-1 l'incontro tra Manchester United ed Everton, con i Red Devils che rimediano all'autogol di Lindelof al 36' grazie alla bella giocata di Greenwood a 13' dal termine. Kean, mandato in campo al 70' da Duncan Ferguson, viene sostituito appena 19' più tardi "per scelta tecnica", come sottolineato dallo stesso allenatore scozzese nel post-gara: "Non è stato a causa della sua prestazione di Kean, avevo solo bisogno di fare una sostituzione per perdere un po' di tempo. Questo è tutto. Dato che ho tanti attaccanti in panchina, ho solo deciso di fare quel cambio. Non è stato nulla di personale nei suoi confronti, davvero". Cutrone, invece, così come l'ex Lazio Neto, assiste per l'intero arco dell'incontro dalla panchina alla sconfitta del Wolverhampton in casa contro il Tottenham: vantaggio ospite firmato da Lucas all'8', pareggio di Traoré al 67' e gol-vittoria di Vertonghen in pieno recupero (91'). Mourinho "vede" ora il quarto posto, distante soli tre punti ed occupato dal Chelsea a quota 29. Chiude il quadro il Manchester City che s'impone 3-0 all'Emirates Stadium di Londra contro l'Arsenal grazie alla doppietta di De Bruyne (2' e 40') ed alla rete di Sterling (15'). Non è andata meglio all'altro ex juventino Cancelo, lasciato anch'egli in panchina per 90' da Pep Guardiola.

Manchester United-Everton 1-1, tabellino e statistiche

Wolverhampton-Tottenham 1-2, tabellino e statistiche

Arsenal-Manchester United 0-3, tabellino e statistiche

La classifica di Premier League