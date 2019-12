Klopp furioso con il Boxing Day: "Giocare il 26 e il 28 dicembre è un crimine"

Mentre la serie A si gode un po’ di vacanze, in Inghilterra si gioca sempre. La tradizione del Boxing Day torna come da consuetudine e tutti i club di Premier sono chiamati a rispondere anche se le polemiche non mancano. L’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ha attaccato duramente la formula alla vigilia della sfida contro il Leicester: “Nessun allenatore ha problemi a giocare a Santo Stefano, ma giocare il 26 e il 28 dicembre è un crimine. Nessuno è d’accordo, ma va ancora così. Noi possiamo dire quello che vogliamo, ma non ci ascolta nessuno. Ogni anno per noi allenatori è la stessa storia, 26 e 28 dicembre. E la scienza sportiva non ti dà alcun modo di affrontare questa situazione. Il corpo ha bisogno di un determinato periodo prima di poter ripartire, questa sì che è scienza. Ma noi questo lo ignoriamo”, ha concluso Klopp.