Il Liverpool non si ferma: Mané affonda il Wolverhampton e Klopp vola

LIVERPOOL - Tanto carattere per il Wolverhampton, ma alla fine è sempre la stessa storia: vince il Liverpool. Fa festa Anfield ed esulta Klopp che trionfa ancora e vola in Premier League: è a 55 punti, con il Leicester secondo a 42. La zampata di Mané regge fino alla fine nonostante gli ultimi assalti degli ospiti e regala ai Reds l'ennessimo successo di una stagione sin qui perfetta.

Liverpool-Wolverhampton 1-0

È il solito, grande Liverpool che gioca il suo calcio fatto di fraseggi rapidi e tanta intensità. I ritmi imposti dai Reds agli ospiti sono alti sin da subito, fioccano le occasioni con il boato di Anfield a fare da cornice: ci provano prima Salah e poi Firmino, il brasiliano sfiora il palo. Al 42' Mané mette dentro la sponda di Lallana, ma l'arbitro annulla per un fallo di mano. Ci pensa il Var a dare il vantaggio alla squadra di Klopp. Sul finale di primo tempo l'ex Lazio Pedro Neto pareggia ma ancora il Var è protagonista e annulla mantenendo l'1-0. La ripresa continua ad essere dominata dal Liverpool che però non trova la rete della sicurezza, tenendo in vita il Woverhapton. Alla fine, senza correre grossi rischi, Klopp vince ancora e vola a 55 punti in classifica.