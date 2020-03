LONDRA - L'ex nazionale inglese Daniel Sturridge è stato squalificato fino a giugno per la violazione delle norme, imposte ai giocatori dalla Federcalcio inglese, sulle scommesse sportive. Lo scorso luglio, l'ex attaccante del Liverpool era stato sospeso per due settimane, e multato poco meno di 100mila euro, per aver fornito "informazioni confidenziali" a suo fratello per una scommessa sul suo possibile trasferimento a Siviglia.

Scommesse, Sturridge squalificato fino a giugno

La sentenza di luglio era stata ritenuta troppo lieve dalla federcalcio inglese, che aveva presentato appello. Oggi la decisione finale, confermata anche dalla Fifa. Fino al prossimo 17 giugno, dunque, Sturridge non potrà partecipare a nessun tipo di attività o evento legato al calcio. Proprio oggi il centravanti inglese - che in carriera ha indossato anche le maglie di Chelsea, Bolton e West Bromwich - aveva rescisso consensualmente il suo contratto con i turchi del Trabzonspor.