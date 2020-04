Coronavirus, morto Hunter campione del mondo nel '66

L'ex difensore del Leeds Norman Hunter è morto dopo che gli è stato diagnosticato il COVID-19. Aveva 76 anni. Lo ha comunicato il club stesso tramite una nota ufficiale. Hunter era stato ricoverato in ospedale la scorsa settimana. Ha realizzato 726 presenze per Leeds e giocato 28 volte per l'Inghilterra facendo parte della squadra vincitrice della Coppa del Mondo del 1966. Si è guadagnato il soprannome di 'Bites Yer Legs' a causa del suoi duri placcaggi. Hunter ha anche vinto due titoli di campionato e la FA Cup con il Leeds.