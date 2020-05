"Lloris compra cane da guardia da 17 mila euro"

LONDRA (INGHILTERRA) - Hugo Lloris, portiere del Tottenham e capitano della nazionale francese, ha deciso di acquistare un cane da guardia per proteggere famiglia e casa quando sarà fuori. Lloris, come riporta As, infatti, ha comprato un pastore tedesco dalla Elite Protection Dogs per 17mila euro. Negli ultimi tempi i casi di rapine nelle case dei calciatori sono diventati sempre più frequenti così il portiere del Tottenham ha deciso di prendere un cane da guardia per proteggere la sua famiglia: un pastore tedesco addestrato in protezione domestica, una tipologia particolare di cane, utilizzato anche da militari e polizia di tutto il mondo. Costato la bellezza di 17mila euro.