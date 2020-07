Rudiger sfiora il gol, Giroud lancia il Chelsea: Champions più vicina

LONDRA (Regno Unito) - Il Chelsea batte con qualche sofferenza di troppo il fanalino di coda (e già retrocesso) Norwich grazie ad un colpo di testa da distanza ravvicinata dell'ex obiettivo di Lazio ed Inter Olivier Giroud al quarto minuto di recupero del primo tempo e sale a quota 63 punti dopo 36 giornate di Premier League (al terzo posto, +4 sulle inseguitrici Leicester e United che hanno una gara in meno). I ragazzi di Lampard regalano un tempo, pericolosi a conti fatti col solo Pulisic, vicino al gol al 36' ed autore dell'assist decisivo per l'1-0 ad un passo dal riposo. I Blues legittimano poi il successo nella ripresa, battezzata da un tanto bello quanto sfortunato terzo tempo dell'ex Roma Rudiger, che non trova la porta da posizione favorevole. Gli ospiti provano a pungere in contropiede, ma sono Pulisic, Marcos Alonso e Giroud a sfiorare il raddoppio. 90' per Jorginho e Kovacic.

