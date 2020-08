L'incredibile segreto di Traoré per sfuggire agli avversari

ROMA - Svelato il segreto dell'esterno del Wolverhampton Adama Traoré per sfuggire agli avversari e al loro gioco falloso. Secondo il quotidiano britannico 'The Sun', il 24enne si mette l'olio usato per i neonati sul suo corpo prima di andare in campo e durante l'intervallo. In questo modo, gli avversari trovano più difficile fermarlo, poiché Traoré è "scivoloso". Il giocatore del Wolverhampton si è distinto in questa stagione in Premier League oltre che per le sue prestazioni, per essersi lussato la spalla quattro volte. Stanco delle difese delle squadre avversarie che gli causavano ferite e infortuni, l'asso voleva rimediare al problema. "È qualcosa che dovevamo fare per proteggere Adama - conferma una fonte vicina al club in cui gioca - I difensori avversari sono preoccupati che Adama si distingua per la sua velocità, quindi tirano il suo braccio. Questo ha causato lussazioni alla spalla durante le partite. Lubrificando il suo braccio con l'olio diventa più difficile per l'avversario afferrarlo e aiuta a evitare danni".

