Caos Covid in Premier: "Ma il campionato non si ferma"

"La Premier League non ha discusso un possibile stop della stagione in corso e non ha nemmeno intenzione di farlo". Con un secco comunicato, i vertici del calcio inglese mettono a tacere le voci che circolavano circa una probabile sospensione del massimo campionato, dopo il caos generato dagli ultimi casi di positività al coronavirus e il rinvio della gara tra Tottenham e Fulham. La decisione della FA era seguita allo sfogo di José Mourinho, tecnico degli Spurs: "Partita alle 18 e ancora non sappiamo se dobbiamo giocare. Il miglior campionato del mondo...". Si è trattato del secondo match, dopo Everton-Manchester City, a saltare per i troppi casi di Covid-19.