Chi è Mason: dal terribile scontro con Cahill alla panchina del Tottenham

LONDRA (REGNO UNITO) - Trent'anni ancora da compiere, una carriera da calciatore drammaticamente interrotta a causa di un brutto incidente durante una partita e una nuova avventura da tecnico, tutta da scrivere. Ecco in poche parole la storia di Ryan Mason, l'uomo a cui il Tottenham ha affidato la panchina al posto di Josè Mourinho. Molti ipotizzano sia solo un traghettatore. Altri sono pronti a scommettere che, in caso di risultati positivi in campionato e di successo nella Coppa di Lega, sia pronto a diventare l'allenatore degli Spurs per il presente e il futuro. Per Mason è un'occasione straordinaria per rientrare nel mondo del Tottenham (e del calcio) attraverso la porta principale. Dopo che il suo sogno si era drammaticamente interrotto.