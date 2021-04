"Manchester United, lite prima della Roma: scontro Maguire-Fred"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - La Roma si avvicina alla semifinale di andata di Europa League con la sconfitta di Cagliari, ma peggio va al Manchester United: pareggio e lite in campo. Secondo quanto riporta la stampa inglese, duranta lo 0-0 con il Leeds di Premier League, il capitano dei Red Devils, Maguire, si sarebbe scontrato con il compagno di squadra Fred. "Sei un idiota del c...", questa la frase che sarebbe stata pronunciata dal difensore al centrocampista. Toni duri, smorzarti però dalle parole di Solskjaer: "Abbiamo un gruppo esigente, tutti pretendono molto dai compagni. Le richieste sono alte, sia in allenamento che in partita". A pochi giorni dalla semifinale (in programma giovedì) lo spogliatoio degli inglesi è bollente, un vantaggio forse per la squadra di Fonseca.