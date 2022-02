Zouma, i tifosi non perdonano: cori e gatti gonfiabili dagli spalti

Kurt Zouma non è stato ancora perdonato per le sue azioni. Il difensore francese del West Ham, nelle ultime settimane al centro delle polemiche dopo che era stato ripreso in un video mentre prendeva a calci i suoi gatti, è tornato a giocare titolare nel match valevole per la 26esima giornata di Premier League contro il Newcastle, terminata 1-1. I tifosi della squadra ospite, durante il riscaldamento, hanno schernito il giocatore sollevando dei gatti gonfiabili e intonando dei cori che recitano: "Voglio sapere come hai preso a calci quei gatti". In precedenza, Zouma era stato escluso dalla nazionale francese, con Deschamps che aveva giudicato "intollerabile" il suo comportamento. L'allenatore degli Hammers, David Moyes, aveva dichiarato: "Zouma è deluso per ciò che ha fatto, ci sta pensando molto. Abbiamo cercato di farlo andare avanti".