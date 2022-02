La rinascita di Kulusevski: "Negli ultimi mesi ho sofferto. Lavorare con Conte è il massimo"

Intervistato da 'Sky Sport' al termine del match, lo svedese è tornato sugli ultimi, difficili mesi trascorsi alla Juventus : “Ho sofferto tanto negli ultimi mesi, non mi sono mai sentito me stesso. Giocare la prima partita da titolare in Premier così è un’emozione indescrivibile. Avevo bisogno di giocare senza pensieri. Oggi abbiamo sofferto ma il gol all’inizio ci ha aiutato”.

Kulusevski e il colpo di fulmine con Antonio Conte

Ma c’è spazio anche per un saluto agli ex compagni e per un endorsement al lavoro di Antonio Conte: “Con Conte mi trovo benissimo, lui vuole solo vincere, se non ci riesce non è contento. Se lo ascoltiamo andremo lontano. Un saluto alla Juve? Voglio un gran bene a tutti i miei ex compagni, auguro loro il meglio”. Il tecnico salentino ha "ricambiato" durante la conferenza stampa post-gara: “Oggi parlare dei singoli è difficile perché tutti sono stati straordinari. Dejan ha solo 21 anni, ma ha già esperienza e ha fatto una partita fantastica. Del resto se giochi in Italia e con la Juve devi sapere reggere le pressioni. Per noi è stato un ottimo acquisto, è forte fisicamente e bravo tecnicamente, ci sarà molto utile”.