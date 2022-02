Conte cade, Tottenham sconfitto dal Burnley. Super Liverpool: è a -3 dal City

BURNLEY (Inghilterra) - Torna a conoscere la sconfitta il Tottenham di Antonio Conte che nel recupero del 13° turno di Premier League cade in esterna e di misura sul campo del Burnley. Non riesce a dare seguito, nella rincorsa al sogno Champions (il quarto posto dello United dista ora 7 punti), alla vittoria contro il Manchester City di tre giorni fa la formazione del tecnico italiano. Termina infatti 1-0 per la formazione di Dyche che conquista tre punti salvezza fondamentali. Poche le emozioni nel primo tempo con le due formazioni che vanno a riposo sullo 0-0. Nella ripresa il tecnico italiano decide di togliere Bentancur, non brillante nella prima frazione, con gli Spurs che vanno subito vicino al gol trovando la traversa con Kane. I padroni di casa rispondono immediatamente impegnando Lloris , dall'altra parte è Kulusevski a provarci senza successo, poi al 71' si sblocca la partita. Punizione del Burnley con Mee che impatta di testa e sorprende la retroguardia degli Spurs. Non arriva la reazione degli ospiti che dopo 3' di recupero capitolano, incappando nel terzo ko nelle ultime quattro gare.

Super Liverpool, City a -3

Per recuperare il 19° turno in campo anche il Liverpool che asfalta con un sonoro 6-0 il Leeds di Bielsa. Ad Anfield i ragazzi di Klopp mettono subito in chiaro le cose nel primo tempo: Salah protagonista assoluto con due rigori trasformati e l'assist per Matip che valgono il tris all'intervallo. Nella ripresa i Reds replicano la prima frazione, questa volta con la doppietta di Mane e il sesto sigillo di Van Dijk che valgono il successo e il -3 dalla vetta occupata dal City. A completare la serata dei recuperi (18° turno) arriva un altro poker, questa volta in trasferta, del Crystal Palace contro il Watford: decidono le reti di Mateta, Gallagher e doppio Zaha, a poco serve ad Hodgson (in piena zona retrocessione) il momentaneo pareggio di Sissoko.

